SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de um policial civil aposentado foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25), em Osasco (SP), durante uma discussão causada por bombinhas de Natal.

Jovem de 22 anos foi baleado ao ajudar o pai em discussão na frente da casa deles. Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou quando vizinhos da família começaram a lançar pequenos explosivos no quintal da residência.

Policial saiu para reclamar com os vizinhos e foi agredido por dois homens. Os suspeitos das agressões estavam em uma motocicleta e, conforme o relato da família, a dupla tinha o objetivo de irritar o pai e ameaçavam dar tiros na casa.

Após as agressões, o filho saiu de casa com uma espingarda de chumbo e tirou o pai da discussão. Enquanto a família voltava para dentro de casa, a dupla retornou ao local e deu abriu fogo.

O filho do policial foi atingido pelos disparos. Ele foi encaminhado ao Hospital São Luiz, mas não resistiu. O pai também ficou ferido e recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil investiga o caso. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio e lesão corporal no 5º DP, de Osasco. Foram solicitados exames de perícia no local dos disparos e exames médicos das vítimas no IML (Instituto Médico Legal).