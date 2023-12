SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi filmado agredindo um atendente de pedágio na BR-290, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no sábado (23) de manhã.

O motorista se aproximou da cancela do pedágio, abriu a porta do carro e imediatamente deu um soco em um funcionário que estava ao lado. A vítima se defendeu e teve início uma briga.

As agressões foram gravadas de dentro do carro que estava atrás na fila do pedágio.

As imagens mostram que uma mulher e um motociclista se aproximaram para tentar conter o conflito.

Ainda não se sabe o que motivou a agressão.

Segundo a concessionária da rodovia, CCR ViaSul, o agressor voltou ao carro e prosseguiu com a viagem. A empresa afirmou que registrou um boletim de ocorrência e que está dando apoio ao colaborador agredido.

A Polícia Civil informou que estão sendo realizadas as diligências necessárias para identificação do suspeito. A vítima está bem e já foi ouvida durante o registro do boletim, segundo a corporação.