SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad confirma reoneração do diesel em dia que Petrobras anuncia corte no preço, pauta de costumes pouco avança na Câmara, Milei corta 5.000 funcionários públicos e outras notícias desta quarta-feira (27).

MERCADO

Haddad confirma reoneração do diesel e prepara anúncio de mais medidas. Ministro diz que já despachou tema com Lula e que agora propostas estão na Casa Civil.

CONGRESSO NACIONAL

Pauta de costumes de bolsonaristas faz barulho, mas pouco avança na Câmara. Cenário é semelhante ao do governo Bolsonaro; temas como LGBTQIA+ e aborto são alvo em comissões, mas sem chegar ao plenário.

GOVERNO LULA

Governo discute segurança do 8/1, monitora grupos bolsonaristas, mas diz não haver alerta. Lula está engajado no evento após um ano de ataques golpistas e convidou ministros do Supremo.

Ministério da Justiça manda PF investigar ameaça a Lula nas redes sociais. Pedido foi feito após publicação de Nikolas Ferreira sobre recesso de fim de ano do presidente.

SAÚDE

Após quase 1 ano, Tarcísio regulamenta lei de cannabis medicinal no SUS em SP. 'Nossa luta não foi em vão', celebrou o autor da lei e deputado estadual Caio França.

PIAUÍ

Fome histórica convive com energia do futuro no semiárido do Piauí. Região historicamente associada ao flagelo convive com projetos de energia limpa, mas concentra o maior número de pessoas em insegurança alimentar grave no país.

RIO DE JANEIRO

Réveillon em Copacabana terá 12 minutos de fogos, show de drones e homenagem a Rita Lee. Pela primeira vez, queima de fogos terá uma orquestra ao vivo como trilha sonora; ao todo, serão 12 palcos em toda capital fluminense.

MERCADO

Milei corta 5.000 funcionários públicos e quer acabar com trabalhadores 'nhoques'. Presidente argentino também eliminou barreiras para importadores nesta terça (26).

GUERRA DA UCRÂNIA

Mundo tem um dos anos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial. Número de mortes em 2023 só é superado pelos registrados na Guerra da Coreia, em 1950, e no genocídio em Ruanda, em 1994.

JARBAS ALVES (1963 - 2023)

Morre Jabá, o primeiro baixista da banda Ratos de Porão, aos 60 anos de idade. Artista, que enfrentava um problema nos rins, ajudou a fundar o grupo de metal e trabalhou nele durante 11 anos e seis discos.

COTIDIANO

Dois anos após tragédia, Capitólio (MG) afrouxa regras no lago de Furnas. Prefeitura diz seguir estudos para desobrigar uso de coletes e capacetes; em 2022, desabamento de paredão de cânions matou dez pessoas.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Cidade do interior de SP prepara operação de 'guerra' para show de Alok. Com menos de 5 mil habitantes, Gavião Peixoto distribuiu 20 mil ingressos para a apresentação em comemoração ao aniversário do município.

SÃO PAULO

São Paulo fecha acordo para chamar Morumbi de MorumBis. Mondelez vai pagar R$ 75 milhões por três anos para pôr nome de chocolate no estádio.