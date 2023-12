RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foragido da justiça brasileira foi preso na Bélgica. Ele é suspeito de traficar drogas e celulares para dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO) usando drones.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso na Bélgica no dia 18 de dezembro. Ele foi extraditado para o Brasil e responde por crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

O homem estava na lista "difusão vermelha da Interpol", desde outubro de 2022, quando a ordem de prisão preventiva foi emitida. Na época, ele já havia fugido do Brasil.

Segundo a polícia de Goiás, o homem, de 27 anos, seria o principal responsável por levar drogas e celulares para dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO) por meio de drones.

A investigação que levou a identificação do suspeito teve início depois que a Polícia Penal fez duas operações na Casa de Prisão Provisória de Aparecida, em 2022. Na ocasião, um celular foi apreendido. Com a quebra do sigilo de dados do equipamento, deferida pela Justiça, a polícia chegou ao suspeito.

O homem teria recebido chega de R$ 30 mil por entrega. Nenhum drone foi apreendido nas unidades prisionais de Goiás este ano.

A ação para captura do foragido contou com apoio das Polícias Penal e Civil de Goiás, da Polícia Federal e da Interpol.