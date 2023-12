SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família da adolescente escalpelada durante uma corrida de kart no DF lançou uma rifa para ajudar no tratamento.

A rifa vai ajudar a manter Heloisa Rocha e sua mãe, que precisaram parar de trabalhar por conta do tratamento. "A Helô está no hospital e tem o suporte, mesmo que não seja dos melhores. Mas ontem [quinta-feira, (28)] precisamos comprar um tubo, e só foi possível por causa da rifa", explicou a mãe dela, Elizabeth Heliodoro.

"Nós não queríamos apenas pedir, então tivemos a ideia da rifa, pois irá nos ajudar e também ajudar a vida de alguém", contou a mãe.

O ganhador da rifa receberá um prêmio de R$ 1,5 mil. Não há detalhes de quando o sorteio será feito, porque os números precisam ser pelo menos 80% vendidos.

Até o momento, 433 bilhetes já foram comprados. A rifa ainda possui 567 números disponíveis, a R$ 20.

Internada há 19 dias, Heloisa já passou por quatro procedimentos cirúrgicos. Segundo a mãe, a adolescente deve enfrentar mais três cirurgias durante o tratamento. Só depois deve ser realizado um enxerto na região.

O CASO

Heloisa Rocha, de 17 anos, teve 80% do couro cabeludo arrancado após o cabelo prender no motor do carro de corrida. Segundo a mãe dela, a jovem não teve orientação sobre a necessidade de manter os fios presos.

A adolescente comemorava o aniversário do namorado no local, junto à família dele. O acidente aconteceu em uma pista de corrida na região do Paranoá, no DF, no dia 10 de dezembro.

Elizabeth explicou, ainda, que foram as pessoas que presenciaram o acidente que acionaram o resgate. A mãe disse ainda que o estabelecimento não prestou qualquer apoio à menina, e que no local não havia brigadistas ou socorristas.

Ao UOL o kartódromo negou negligência e disse que forneceu "todo equipamento de segurança". "Foi feito briefing, com instruções do uso do kart e regras da pista para corrida. Infelizmente, na última volta o cabelo dela saiu de alguma forma da camisa balaclava e enrolou no eixo do kart, arrancando parte do couro cabeludo", diz a nota.