SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas com destino ao interior e litoral de São Paulo enfrentam congestionamentos em diferentes rodovias do estado nesta sexta-feira (29), último dia útil de 2023.

Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, a saída da Grande São Paulo para a Baixada Santista tem trânsito carregado devido ao excesso de veículos desde o início da manhã, com formação de longas filas nas praças de pedágio.

Na Imigrantes, o trecho de lentidão vai do km 26 ao km 53. Já a Anchieta registra congestionamento do km 25 ao km 33.

A Operação Descida irá funcionar até sábado (30), com o direcionamento de 7 das 10 pistas no sentido litoral.

Motoristas também enfrentam trânsito congestionado no Vale do Paraíba. A rodovia Oswaldo Cruz tem pontos de lentidão no trecho que liga Taubaté a Ubatuba.

Na mesma região, a rodovia Presidente Dutra também têm tráfego intenso no sentido SP-RJ, com alta concentração de veículos ao passar por São José dos Campos e Taubaté, segundo a concessionária CCR RioSP.

Para dar mais fluidez a outras estradas que levam ao litoral do estado, o DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo) inverteu o sentido de faixas e liberou o trânsito pelo acostamento nas rodovias Mogi-Bertioga e Rio-Santos ?ambas têm tráfego intenso no final da manhã.

O corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto também tem tráfego lento no sentido interior, com congestionamento na região de São José dos Campos (do km 72 ao km 90), segundo a Ecopistas.

Na saída da Grande São Paulo, a rodovia Castello Branco também tem pontos de congestionamento. Além do maior fluxo de veículos, obras na pista dificultam o trânsito na altura de Carapicuíba.

Antes de pegar a estrada, veja dicas de como evitar multas e acidentes.

HORÁRIOS DE PICO NAS ESTRADAS PARA O FERIADO DE ANO-NOVO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Saída

Sexta-feira: a partir das 11h

Sábado: das 7h às 13h

A Operação Descida irá funcionar até sábado (30) em que 7 das 10 pistas serão direcionadas no sentido litoral

Retorno

Segunda: a partir das 16h

A partir da 1h de segunda (1º) entra em vigor a Operação Subida na qual o motorista pode optar por subir a serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da Imigrantes e também pela pista norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista sul da Anchieta

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Saída

Sexta-feira: das 15h às 21h

Sábado: das 9h às 15h

Retorno

Segunda: das 14h às 22h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Saída

Sexta-feira: das 14h às 19h

Retorno

Segunda: das 12h às 20h

SISTEMA CASTELO BRANCO-RAPOSO

Saída

Sexta-feira: das 16h às 20h

Sábado: das 8h às 13h

Retorno

Segunda: das 14h às 22h

SISTEMA DUTRA-RIO-SANTOS

Saída

Sexta-feira: das 7h às 21h

Retorno

Segunda: das 7h às 20h

RODOVIA FERNÃO DIAS

Saída

Sexta-feira: das 14h às 21h

Sábado: das 7h às 18h

Retorno

Segunda: das 14h às 21h

RODOANEL

Saída

Sexta-feira: das 14h às 20h

Retorno

Segunda: tráfego normal