SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas de ônibus gerenciadas e fiscalizadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) terão novos valores a partir de 1º de janeiro de 2024, com aumento médio de 13,64% das tarifas. A relação completa das listas foi publicada pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Diário Oficial.

Os veículos circulam por 134 cidades de São Paulo, divididas entre as regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, do Vale do Paraíba e Litoral Norte e de Sorocaba.

Os valores variam para as mais de 900 linhas de ônibus circulam vinculados à EMTU. Hoje é o último dia para recarregar os cartões de transporte ainda com os valores atuais. A relação completa, dividida por regiões e linhas, está disponível no site da empresa: https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/tarifas-em-formato-pdf.fss .

O anúncio do reajuste na tarifa dos transportes administrados pelo governo estadual ou em linhas concedidas foi feito pelo governador em 14 de dezembro. O pacote inclui as tarifas de metrô, trens metropolitanos e os ônibus da EMTU. No caso dos transportes sobre trilhos, a tarifa passa de R$ 4,40 para R$ 5.

O valor da integração de tarifas metropolitanas com linhas municipais também muda, saindo de R$ 7,65 para R$ 8,20.

Nos bilhetes de 24h, que permitem até 10 viagens, a integração passa a custar R$ 19, e a integração com ônibus municipais da cidade de São Paulo, R$ 24. A tarifa comum mensal sobe para R$ 243. A integração mensal custará R$ 362.

Como justificativa para o reajuste, Tarcísio disse que os subsídios para o transporte estavam chegando "na casa do insuportável". "Temos que tomar cuidado com a solvência dessas empresas. Se fôssemos ajustar pelo que realmente é devido, a tarifa estaria na casa dos R$ 8 para o EMTU e R$ 6 para CPTM e metrô", disse.

Em comunicado divulgado no site da EMTU, o governo afirma que o reajuste seguiu abaixo da inflação acumulada desde o último aumento, de acordo com registro do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

"O percentual de reajuste médio nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU é de 13,64%, significativamente inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em janeiro de 2020."

Apesar de tradicionalmente serem reajustados simultaneamente, dessa vez a prefeitura de São Paulo decidiu manter a tarifa dos ônibus municipais em R$ 4,40 --o valor está congelado há três anos.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que planeja disputar a reeleição no ano que vem, a decisão de manter a tarifa está relacionada à queda de passageiros após a pandemia de Covid-19. No ano de 2019, em média, 9 milhões de pessoas usavam os ônibus municipais todos os dias. Hoje, a média diária é de 7 milhões de passageiros.