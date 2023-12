RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem apontado pela polícia como possível sucessor de Zinho no comando da maior milícia do Rio de Janeiro foi morto nesta sexta-feira (29). Antônio Carlos dos Santos Pinto, 46, o Pit, era considerado pelos investigadores como braço direito de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso no último domingo (24).

Pit foi encontrado morto com marcas de tiro por volta das 10h, dentro de um carro na comunidade Três Pontes, em Paciência, na zona oeste da capital fluminense.

Segundo a Polícia Militar, uma criança ainda não identificada também foi baleada e levada para o Hospital Municipal Pedro 2º, em Santa Cruz. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com as investigações, Pit era um dos responsáveis pelas finanças do grupo de Zinho, que no domingo se entregou à Polícia Federal e está preso desde então.

Pit foi preso pela Polícia Civil em maio de 2019 e solto em setembro deste ano. A reportagem ainda não localizou seus advogados.

O corpo foi achado em um Gol branco por equipes do batalhão de Santa Cruz que foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver, de acordo com a Polícia Militar.

A área foi isolada para a realização de perícia, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

A Polícia Militar afirma que o policiamento foi reforçado na região.