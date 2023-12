BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um trem do Metrô Rio descarrilou na tarde desta sexta-feira (29). Com o incidente, a Linha 2 teve sua operação suspensa.

Não há feridos. De acordo com as primeiras informações, o trem saiu dos trilhos pouco antes das 15h entre as estações de Maracanã e Triagem.

Passageiros nas composições são atualizados sobre a situação por meio de avisos sonoros. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas deixando vagões e andando por trilhos.

Linha 2 tem estações fechadas e trem fora de circulação por tempo indeterminado. Segundo a Metrô Rio, a medida é necessária para que o trem seja recolocado nos trilhos.

ACIDENTE ACONTECEU NA ZONA NORTE DO RIO

Linha 2 liga Pavuna a Botafogo. Composto por 29 estações, o ramal atende diversos bairros da Zona Norte carioca e alguns locais da Zona Sul -como Glória, Flamengo e Largo do Machado.

Linhas 1 e 4 circulam normalmente. A primeira tem 19 paradas e interliga o bairro da Tijuca, na Zona Norte, à Ipanema, na Zona Sul. Já a Linha 4 conecta Ipanema à Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e tem seis estações.