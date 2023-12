SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um italiano foi esfaqueado durante um assalto na manhã desta sexta-feira (29), no bairro da Glória, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O homem foi socorrido e passou por cirurgia. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o estado de saúde do paciente é estável.

Outras duas estrangeiras que estavam com o italiano não se feriram. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia.

Dois suspeitos foram presos após o roubo. Um homem e uma mulher foram detidos por uma equipe do 5° BPM (Centro) na rua da Lapa, na região central da cidade. As informações são da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os presos foram reconhecidos por testemunhas. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Atendimento ao Turista.

Eles foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio. Agentes realizam diligências para localizar outros dois envolvidos. A investigação está em andamento, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.