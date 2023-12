SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de Quixabeira (BA) jogaram ovos e invadiram o escritório da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) pedindo ações para solucionar a falta de água no município.

Manifestantes entraram no escritório e atiraram ovos na porta da concessionária hoje de manhã. O gerente da sede foi atingido durante o protesto, que contou com cerca de 150 pessoas, segundo o portal Ichu Notícias.

Moradores dizem que as falhas acontecem há mais de um ano. Maria de Souza afirmou ao Ichu Notícias que não tem água nas torneiras há mais de 15 dias e precisa usar a cisterna da vizinha. A Embasa reconhece que houve cinco paradas de fornecimento em Quixabeira desde o último dia 20.

O abastecimento de água foi afetado por um vazamento em adutora. O problema teria sido corrigido nesta semana, segundo a concessionária. A estiagem e falhas no fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade Neoenergia Coelba, também teriam prejudicado o fornecimento, segundo a Embasa.

As constantes falhas no abastecimento de energia de alta tensão estariam afetando a operação. "A cada interrupção da energia, as máquinas param, impedindo a captação, bombeamento, tratamento e distribuição da água para a população", explicou a empresa em nota.

A Embasa informa que tem adotado providências para manter a regularidade do abastecimento de água. A empresa também diz repudiar os atos de desrespeito aos trabalhadores que estavam buscando diálogo com a população.

A concessionária Neoenergia Coelba foi procurada pelo UOL, mas não respondeu até o momento da publicação. O espaço segue aberto para manifestação.