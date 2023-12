SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A virada do ano em São Paulo e no Rio de Janeiro será de clima ameno com tempo nublado e chuva fraca. A temperatura máxima não irá passar de 25°C nas duas capitais, condição que se estende pela próxima semana.

Após dias seguidos de calor no Sudeste, a chegada de uma frente fria neste sábado (30) derrubou as temperaturas e contribuiu para as baixas da temperatura no feriado de Ano Novo.

No feriado do dia 1º, a previsão também é de tempo fechado e chuva fraca a qualquer hora, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura paulistana. Mesma previsão vale para o Rio de Janeiro.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu neste sábado alerta de vendaval para o litoral fluminense, sul do Espírito Santo e parte da costa norte de São Paulo, a partir de Caraguatatuba. Há previsão de rajadas de vento de até 100 km/h e risco de queda de árvores.

Nas demais partes do país a previsão é de calor na noite da virada do ano. De acordo com a Climatempo, a previsão é de chuva e calor nas capitais da região Norte do país, com máximas entre 29°C e 37°C nos dias 31 e 1º. Entre as capitais, Boa Vista é a que deve ter o primeiro dia do ano mais quente do país, com máxima de 37°C.

No Nordeste, as máximas ficam entre 29°C e 32°C nos dois dias. Em Salvador, não chove no dia da virada, com máxima de 31°C. O dia 1° é de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia.