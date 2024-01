SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar paulista realiza buscas por um helicóptero Robinson R44 que desapareceu na tarde de domingo (31). A aeronave, que transportava quatro pessoas, seguia em direção à Ilhabela, no litoral norte, após deixar o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Até o momento não há informações sobre o perímetro de procura.

A sala de imprensa da PM confirmou que o Comando de Aviação da corporação auxilia equipes da FAB (Força Aérea Brasileira) na busca pelos tripulantes, um piloto e três passageiros.

O helicóptero teria decolado às 13h15. O último contato do piloto com os responsáveis pelo tráfego aéreo teria ocorrido por volta das 15h10.

A PM afirmou ter recebido um alerta sobre o desaparecimento perto das 22h40.

Conforme a Anac, a aeronave sumida está impedida de realizar táxi aéreo.

A reportagem tentou contato com os donos do helicóptero, por telefone, email e mensagem por WhatsApp, mas não houve retorno até a publicação do texto.