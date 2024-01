SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que voltam nesta terça (2) do litoral e do interior de SP para a capital ainda enfrentam congestionamento nas principais rodovias do estado. A estimativa da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), divulgada antes do feriado, era de que 5,8 milhões de veículos circulariam pelas estradas em função do Réveillon.

Até o início da tarde desta terça, quem decidiu aproveitar o feriado até o fim enfrentava trânsito intenso pelo alto número de veículos nas pistas.

Veja abaixo a situação nas principais rodovias do estado.

Sistema Anchieta-Imigrantes

Fluxo intenso na volta do litoral pela Imigrantes, com 12 km de congestionamento no início da tarde no sentido da capital. No sentido litoral, a Anchieta registrava congestionamento do km 40 ao km 55. Também estão congestionadas a rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido da capital, do km 256 ao km 270. Segundo a concessionária, 660 mil veículos foram ao litoral entre a 26 de dezembro e segunda-feira (1°).

O sistema está funcionando, segundo a concessionária, no esquema da operação subida, com seis pistas da Imigrantes disponíveis para quem vai para São Paulo, e quatro da Anchieta no sentido do litoral norte.

Também há pontos de congestionamento pelo alto fluxo de veículos na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 271 ao 274, e no sentido da Baixada Santista.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, quem vai para a capital enfrenta congestionamento na altura de Jundiaí, com 4 km na pista expressa da Bandeirantes e 2 km na da Anhanguera.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Já no corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, o trânsito segue lento no sentido capital do km 87 ao 75 da rodovia Carvalho Pinto, também por causa do alto número de veículos, sem acidentes.

Sistema Castello-Branco-Raposo Tavares

Na Castello Branco, a movimentação é lenta no sentido da capital, do km 73 ao km 56.

Dutra-Rio-Santos

Quem vai do Rio de Janeiro para São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, principal ligação rodoviária entre as duas capitais, enfrenta trânsito intenso em diversos pontos, como em Taubaté, no sentido São Paulo, do km 101 ao 109, segundo a concessionária.

Fernão Dias e Rodoanel

Na Fernão Dias, atualização das 13h indicava 2 km de congestionamento no sentido da capital paulista, na altura de Mairiporã. Já o Rodoanel tem situação normal.

Rodovias Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga

De acordo com o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), há congestionamento para quem deixa o litoral pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125). Quem sai da capital pela Mogi-Bertioga (SP-098) também enfrenta congestionamento.