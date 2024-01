SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PM informou que vai ocupar a Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, por 24 horas.

A operação começou na manhã desta quarta-feira (3). Ainda não há um balanço de prisões ou apreensões.

O objetivo é combater ações criminosas. Segundo a PM, os militares vão retirar barricadas e recuperar veículos roubados e/ou clonados.

A Cidade de Deus é um dos pontos de domínio da facção Comando Vermelho no Rio. A organização montou barricadas que impedem a entrada de veículos na comunidade.

Imagens mostram barricadas em várias vias da comunidade e a chegada de blindados à Cidade de Deus. Os registros foram feitas e mostradas pela TV Globo no Rio, e enviadas por telespectadores à emissora.

A operação é realizada por equipes do 18º BPM (Jacarepaguá). O grupo conta com apoio do GESAR (Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate) e do BAC (Batalhão de Ação de CãeS).