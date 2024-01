SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi encontrado morto a tiros dentro de casa no município de Treze Tílias, no oeste de Santa Catarina, na última segunda-feira (1º).

Os corpos tinham marcas de tiros. A professora Marisa Mergener, 42, e o empresário Reginaldo Tonet, 41, foram encontrados sem vida e com ferimentos provocados por arma de fogo. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar por volta das 12h da segunda-feira (1º). Moradores avistaram marcas de sangue na frente da casa das vítimas. No local, os agentes acharam Marisa e Reginaldo mortos na sala. A suspeita é de que o casal tenha sido assassinado durante a madrugada, mas os tiros foram confundidos com fogos do Réveillon.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido encomendado, segundo o delegado Gilmar Bonamigo. Entretanto, os investigadores ainda desconhecem a motivação.

Marisa Mergener era professora de uma escola na região onde o crime aconteceu. O casal foi sepultado na terça-feira (2).

O caso foi registrado como duplo homicídio e está sendo investigado pela 11ª DRP de Joaçaba. Até o momento, ninguém foi preso.