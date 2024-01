Por meio do trabalho em conjunto entre Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Força Aérea e Marinha do Brasil, além da Helibrás, foram concluídas as ações de reflutuação e reboque do helicóptero que caiu na manhã desta terça-feira (2) em uma represa do lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho ocorreu de forma técnica, sem nenhum incidente de mergulho. Foi localizado, também, nos arredores do local da queda, o Rotor de Cauda que havia se desprendido no momento da queda.

FOTO: Divulgação Corpo de Bombeiros - Rotor que foi encontrado depois de ter se desprendido da aeronave



Inicialmente, a corporação não confirmou o estado de saúde das vítimas. Informações preliminares dão conta de que três delas foram conduzidas para atendimento médico. Uma pessoa ainda era procurada. Uma coletiva de imprensa foi marcada para dar mais detalhes sobre o caso em Escarpas, no entanto, até o momento, nenhuma informação foi repassada.