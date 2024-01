SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e das regiões Centro-Oeste e Nordeste têm alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (4). A informação é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o alerta é de nível laranja, o segundo mais grave.

O instituto afirma que há risco de acumulado de chuvas de até 100 mm ao dia, que podem provocar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Rio, o alerta inclui a capital, o centro-norte e o litoral sul do estado. Angra dos Reis está na lista das cidades que podem ser atingidas pela chuva forte.

Segundo a Climatempo, o processo de formação de uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste, na altura de São Paulo e Rio de Janeiro, aumentou nesta quarta-feira (3) as condições para muitas nuvens em parte dos dois estados.

"A baixa pressão se configura por completo na quinta-feira, canalizando muita umidade para parte do estado do Rio de Janeiro", afirma a Climatempo em seu site.

"Regiões de Macaé e Cabo Frio podem receber chuva a qualquer momento, com risco de temporais. Na capital fluminense, a previsão é de chuva fraca no período da manhã, que se intensifica entre a tarde e a noite, com risco de raios", completa a agência.

Em Minas Gerais, praticamente todo o estado está com alerta laranja. A Defesa Civil de Belo Horizonte afirmou que há possibilidade de trovoadas isoladas e que a quinta-feira será com céu encoberto.

Outras capitais com alerta de chuva forte para esta quinta-feira são Goiânia, Brasília, Cuiabá, Teresina, Belém e São Luís.

O Inmet fez o mesmo alerta de perigo para a região metropolitana de Curitiba e litoral norte de Santa Catarina.

No litoral norte de São paulista também são esperadas pancadas de chuva nesta quinta.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana, o dia deverá ter sol entre nuvens e tempo abafado. À tarde, afirma, há potencial para pancadas isoladas de chuva, com possibilidade de forte intensidade, porém, de curta duração.

Os termômetros devem oscilar entre 20°C e 28°C na capital paulista.

Algumas regiões do estado sofreram com a chuva nesta quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Segundo o órgão, Lagoinha (a 201 km de São Paulo), choveu 132 mm em 24 horas, o que provocou o transbordamento de dois córregos.

Campinas (a 93 km de São Paulo) ficou em estado de atenção nesta quarta por causa do acumulado de 92 mm de chuva em 24 horas.