SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A procura por táxi aéreo feito de helicóptero da capital paulista para o litoral de São Paulo chega a triplicar em dezembro, na comparação com os outros meses do ano, segundo empresas que oferecem o serviço a partir do Campo de Marte, aeroporto na zona norte paulistana.

Em um final de semana comum, a Helimarte realiza seis voos rumo às cidades litorâneas do estado. Em feriados prolongados, o número chega a 12. É no mês de dezembro, porém, que a demanda tende a atingir seu ápice, com cerca de 40 partidas entre o Natal e o Réveillon.

O número oficial de voos de helicóptero da capital paulista para outras cidades no último mês do 2023 ainda não foram divulgados. Mas empresas como a Icon Aviation e a Air Jet, que também atuam no Campo de Marte, confirmam o aumento das buscas no período.

O total de viagens poderia ser ainda maior, mas muitas pessoas desistem do serviço ao saberem dos custos, afirmam as companhias. O valor do trajeto depende do destino, da quantidade de passageiros e do modelo de aeronave, e costuma variar de R$ 14 mil a R$ 55,5 mil.

Foi exatamente no período de festas que um helicóptero com quatro pessoas a bordo ?um piloto e três passageiros? desapareceu enquanto ia do Campo de Marte para Ilhabela, no litoral norte do estado. O caso aconteceu no dia 31, e até agora o veículo e seus ocupantes não foram achados. As buscas continuam.

Jorge Bitar, presidente e dono da Helimarte, diz que pilotos e outras pessoas envolvidas com o sistema aéreo precisam aumentar as atenções durante o fim do ano, dado o crescimento da quantidade de voos.

O trajeto entre a capital e o litoral é difícil devido à imprevisibilidade climática, afirma ele.

"O controle de voo é feito pelos próprios pilotos. Tudo visualmente. Eles se acertam sobre distância entre si. Por isso, é importante a boa comunicação", declara. "Manter contato é ainda mais necessário porque o trajeto para o litoral é conhecido por ser pouco confiável. Em poucos minutos, a névoa encobre tudo."

Para Bitar, o ideal nessas condições é retornar para a capital. No entanto, ele afirma que alguns pilotos insistem em continuar o percurso para evitar perda de dinheiro.

AZUL ANUNCIA SERVIÇO PARA UBATUBA

De olho em um mercado que pode ser promissor, a Azul Conecta, braço da companhia aérea Azul, começou a oferecer em dezembro um voo fretado de avião de São Paulo para Ubatuba, no litoral norte.

Os voos, com pouso no aeroporto Gastão Madeira, são em avião King Air, com capacidade para nove passageiros. Eles podem decolar de todos os aeroportos de São Paulo, segundo a empresa, inclusive do Campo de Marte.

A Azul não informa o preço do fretamento. Segundo a companhia, os valores variam dependendo da origem e da disponibilidade de aeronave e tripulação.

Escolher Ubatuba como destino, afirma, ocorreu após a empresa avaliar mercado e possibilidade de demanda na região. "Não se trata de uma operação regular e, sim, voos dedicados que não serão comercializados pela empresa em canais de vendas [como passagens comuns]", diz a Azul, em nota.

Questionada sobre se algum voo já decolou para a cidade do litoral norte, a companhia aérea afirma que no momento "está com uma série de demandas em fase de negociação".