SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O hospital Pedro 2º, no Rio, teve um alagamento após parte do teto de um andar desabar na noite desta quarta-feira (3). Segundo informou o hospital no Instagram, a água alcançou parte do segundo andar e a sala amarela, destinada a casos de gravidade moderada.

Os pacientes foram retirados antes do desabamento do teto e não houve feridos, diz a direção do Pedro 2º. Segundo a nota, todas as equipes de saúde e pacientes saíram do local em segurança assim que as goteiras começaram a se formar.

O hospital informa que segue em funcionamento e manterá os pacientes. Até amanhã de manhã, porém, as ambulâncias estão sendo redirecionadas para o hospital Rocha Faria, em Campo Grande, também na zona oeste da cidade.

Segundo o hospital, uma placa de gesso do forro encheu de água e caiu. A nota no Instagram informa que as equipes de manutenção já estão no local para fazer os reparos, que devem durar até 48 horas.

ZONA OESTE DO RIO TEVE RUAS ALAGADAS E TRANSTORNO COM TRENS

Houve ruas alagadas e limitação à circulação dos trens na zona oeste. Devido a um problema no sistema de energia da SuperVia, trens com destino a Santa Cruz, o bairro mais afetado, não estão parando em uma das estações, a Benjamin do monte.

Chuva e frio devem seguir no Rio até o início da semana que vem. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas de chuva nesta quinta-feira (4), queda de temperatura sem chuva na sexta (5) e novas pancadas de chuva no fim de semana.