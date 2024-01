RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Petrópolis acionou sirenes e emitiu alertas por SMS para moradores do distrito de Itaipava, área turística da cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, por conta do risco de inundações causadas pela chuva que cai na região.

As sirenes foram acionadas por volta das 7h30, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil.

O risco envolveu a região do Vale do Cuiabá, uma das áreas mais afetadas pela tragédia das chuvas na Região Serrana em 2011.

A Defesa Civil chegou a recomendar que moradores de áreas de risco no Vale do Cuiabá fossem para um ponto de apoio se abrigar, mas estrutura foi desmobilizada por volta das 10h, em função da redução da chuva em Petrópolis.

O acumulado de chuva em 24 horas foi de 82,5 mm no Vale do Cuiabá; 80,2 mm na Posse; 70,5 mm na Vila Rica; 69,8 mm no Buraco do Sapo; e 63,4 mm em Itaipava.

Petrópolis convive com tragédias de grandes proporções por conta das chuvas. A última, em 2022, deixou 235 mortos e 4 mil desabrigados ou desalojados na cidade.