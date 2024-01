RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parte do teto do Hospital Pedro 2º, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na noite desta quarta (3) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Ninguém ficou ferido.

Outros transtornos foram registrados em bairros das zonas oeste e norte, bem como inundações em Angra dos Reis e em municípios da Baixada Fluminense e da Costa Verde.

No hospital na capital, uma placa de gesso do forro encheu de água e desabou, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é que o reparo seja finalizado em até 48 horas.

Ainda na zona oeste do Rio, carros ficaram ilhados na estrada do Mendanha, uma das principais vias do bairro Campo Grande, e casas na estrada do Tingui também acabaram alagadas. Em Realengo, um jacaré apareceu no quintal de uma casa, e os bombeiros foram acionados.

Na baixada, ruas de Nilópolis também ficaram alagadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um homem aparece com uma prancha de surfe em uma rua inundada. No centro da cidade, um morador mostrou um carro submerso na rua Manoel Reis.

A circulação de trens foi afetada na capital. A Supervia, concessionária que administra os trens, afirma que o sistema de energia teve problemas e que composições para Santa Cruz ficaram cerca de duas horas sem circulação no ramal Santa Cruz.

Os bombeiros foram acionados para 45 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, relacionadas a salvamento de pessoas, cortes de árvores, inundações e deslizamentos, de acordo com a assessoria da corporação.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a chuva deve permanecer nesta quinta na capital fluminense, mas a previsão indica intensidade de fraca a moderada, de forma isolada.