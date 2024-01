SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar aprendeu um Porsche e um Camaro em Peruíbe, litoral paulista, na última terça-feira (2), durante racha. Os modelos esportivos estavam com dois influenciadores digitais que foram autuados.

As apreensões ocorreram por volta das 21h, no centro do município.

Os motoristas, identificados como Maykon Santos e Wanderson Paulo da Silva, foram flagrados dirigindo na contramão e realizando manobras perigosas, durante provável início de um racha, de acordo com a PM.

Eles têm 740 mil e 30,4 mil seguidores no Instagram, respectivamente. Procurados pela reportagem, não responderam até esta publicação.

Durante uma fiscalização de trânsito realizada pela equipe da 3ª Cia da Operação Verão, na avenida Governador Mário Covas, os policiais avistaram o Porsche e, em seguida, o Camaro transitando na contramão.

Logo após passarem pela equipe, os motoristas arrancaram em manobra perigosa, sendo impossível que a PM conseguisse abordá-los.

"Segundo informações, tratava-se de um possível início de racha, caracterizado como uma corrida ilegal em via pública", aponta a PM.

Os influenciadores foram localizados e abordados na avenida Padre Anchieta. Eles foram foram autuados e seus veículos foram recolhidos. A multa para a infração do Artigo 175 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) chega a quase R$ 2.000.

Nas redes sociais de ambos tem diversos vídeos com os modelos esportivos passeando por Peruíbe, carregando diversas motos aquáticas de uma só vez.

Santos publicou um vídeo mostrando o Porsche parado pelos militares, com a legenda "Inveja é Fod*".

Nas redes, os amigos compartilham paixão por motocicletas e veículos de luxo e manobras arriscadas.