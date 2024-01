SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parlamentares ensaiam impor derrotas em série a Lula no Congresso, Estado Islâmico assume autoria de atentado no Irã, Carf atinge maior valor em julgamentos tributários em quatro anos e outras notícias para começar esta sexta-feira (5).

GOVERNO LULA

Lula começa 2024 com desafios no Congresso e sob ameaça de parlamentares. Presidente tem missão de manter vetos a calendário de emendas e ainda emplacar MP que reonera folha de pagamento.

STF

Invasão do STF teve preocupação de ministros com dados sigilosos e de Fux com troféus. Cem policiais judiciários agiram até chegada de reforço; 'sempre acho que pode acontecer de novo', diz secretário de segurança do tribunal.

MERCADO

Carf bate maior valor em julgamentos tributários em quatro anos. Conselho que trata de autuações da Receita analisou R$ 230 bilhões até setembro de 2023.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula adia para abril retomada de exigência de vistos para viajantes dos EUA. Isenção a americanos e a cidadãos do Canadá e da Austrália foi implementada por Jair Bolsonaro em 2019.

TERRORISMO

Estado Islâmico reivindica autoria de atentado que matou 84 no Irã. Explosões em cerimônia aumentaram ainda mais a tensão no Oriente Médio; mais de 280 pessoas ficaram feridas.

MUNDO

Coreia do Norte muda política de décadas e passa a tratar Seul como inimiga. Em cúpula do partido, Kim Jong-un fala em 'mudança decisiva' e alerta Exército para ocupar o Sul em caso de crise.

CBF

Gilmar suspende decisão da Justiça do Rio, e Ednaldo Rodrigues voltará à presidência da CBF. Ministro do STF afirma que medida da corte estadual poderia afetar o funcionamento do futebol brasileiro como um todo.

BBB24

Globo tira Valentina Bandeira do reality por vazamento antes da hora. Atriz que está em alta nas redes sociais faria parte do elenco de cobertura do programa.

CELEBRIDADES

Alexandre Correa entra com pedido de prisão para Ana Hickmann por alienação parental. Empresário afirma que apresentadora não entregou filho a ele na data estipulada pela Justiça; OUTRO LADO: Ana cita acordo.