SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG).

O idoso de 71 anos teve em um sonho a ''revelação'' de que teria ouro embaixo de sua residência. As testemunhas contaram aos bombeiros que o homem acreditava que o minério estaria na cozinha.

O idoso escorregou na hora de sair do poço e caiu no fundo do buraco. Ele estava tentando retirar a água e a lama quando o acidente aconteceu.

O buraco tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade. O processo de escavação durou aproximadamente quatro meses.

O homem foi resgatado já sem vida. Ele teve poli traumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril e laceração do abdômen e tronco. A Polícia Civil e o serviço funerário compareceram no local.