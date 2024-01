SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Serrapilheira deu início às inscrições para editais que, juntos, destinarão R$ 21 milhões para cientistas no país. Uma das iniciativas é voltada exclusivamente para cientistas negros e indígenas com projetos de pós-doutorado na área de ecologia.

As inscrições para os dois editais podem ser feitas pelo site da instituição, até o dia 25 de janeiro, às 15h.

Um dos editais é destinado a pesquisadores que tenham doutorado e vínculo permanente com instituições de pesquisa no Brasil. O vínculo deve ter sido firmado nos últimos seis anos --ou oito anos para mulheres com filhos.

A ideia é financiar propostas em ciências naturais, matemática e ciência da computação, segundo o Serrapilheira. Espera-se serem selecionados de 10 a 30 pesquisadores, com cada um recebendo de R$ 200 mil a R$ 700 mil, recurso que será dividido em cinco anos. Também é apontada a existência de recursos adicionais para formar e incluir nas equipes pessoas de grupos sub-representados.

Espera-se domínio de inglês e ser autor principal de, pelo menos, duas publicações científicas.

Já o edital para pós-docs negros e indígenas mira pesquisadores sem vínculo. Serão selecionados 12 pesquisadores que poderão fazer o pós-doutorado no Mato Grosso do Sul (Fundect), Pará (Fapespa) e Rio de Janeiro (Faperj). Os selecionados terão bolsa mensal de R$ 8.000 e de R$ 550 mil a R$ 800 mil para financiar a pesquisa por três anos, com possibilidade de renovação para outros dois anos.

Nesse caso, o doutorado deve ter sido concluído entre janeiro de 2013 e junho de 2024, novamente com prazo adicional de dois anos para mulheres com filhos.

Pede-se que o candidato seja autor principal de pelo menos uma publicação científica.