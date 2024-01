SÃO PAULO, SP (UO/FOLHAPRESS) - Mestre de reisado, Cicero Frank Severino, 44 anos, foi assassinato neste sábado (6), justamente no Dia de Reis. Por causa da morte dele, a Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) cancelou as comemorações.

Mestre Cicinho, como era conhecido, foi atingido por quatro tiros por volta das 4h30 da madrugada. Ele estava na rua Marechal Dutra cuidando dos preparativos para o encerramento do Ciclo de Reis em Juazeiro do Norte.

Os dois suspeitos se aproximaram em uma moto preta. Depois da execução, eles fugiram.

Até o momento, não há informações sobre prisão ou identificação dos criminosos. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A prefeitura da cidade informou que adiou o encerramento do Ciclo de Reis. A nova data será informada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Líder do governo na Câmara dos Deputado, José Guimarães (PT-CE) lamentou o homicídio. Ele escreveu nas redes sociais que está triste, revoltado e prestou solidariedade aos amigos e familiares de mestre Cicinho.

O que é reisado

Trata-se da celebração da visita dos reis magos ao menino Jesus. A data consta do calendário católico.

A festa é tradicional no Nordeste. Durante as festividades, grupos de reisado desfilam pelas ruas usando roupas coloridas enquanto cantam, dançam e distribuem bênçãos. A formação de um grupo de reisado contém um mestre ou embaixador, um contramestre, os três Reis Magos, os palhaços, os alfeires e os foliões.