SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de um planador na tarde deste sábado (6) provocou a morte do piloto em Lençóis Paulista (a 287 km de São Paulo). O nome da vítima não foi confirmado até a publicação deste texto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta das 14h10 em uma área de mata, às margens do km 298 da rodovia Marechal Rondon.

As causas do acidente serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

O planador, de prefixo PT-PJD era registrado no Aeroclube de Bauru (a 329 km de São Paulo), de onde saiu. Ele foi encontrado de cabeça para baixo e sem uma das asas.

O piloto estava sem vida quando os bombeiros chegaram para o socorro.

A queda do planador é mais um acidente aéreo no país nesta semana. Na terça-feira (2), um helicóptero com quatro pessoas caiu em área do lago de Furnas, no município de Capitólio (a 279 km de Belo Horizonte), em Minas Gerais.

Um dos tripulantes morreu no acidente. A vítima foi um homem de 44 anos que trabalhava como piloto de lancha na região, segundo a polícia. A corporação não divulgou o nome dele.

As outras três pessoas que estavam no voo foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico. As circunstâncias do acidente são investigadas.

No mesmo dia, a queda de um helicóptero matou um homem de 43 anos em Santa Luzia (MA) --a 294 km de São Luís. A vítima, identificada como José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, estava sozinha e morreu na hora.

Desde o domingo passado (31), a Força Aérea Brasileira, o Exército e as polícias Civil e Militar procuram um helicóptero que partiu do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e iria para Ilhabela, no litoral norte paulista.

Estão desaparecidos o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro.