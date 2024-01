BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Mais cinco estados devem aderir à nova Carteira de Identidade Nacional, elevando a 23 o número de unidades da federação que a emitirão.

Ceará, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte se somam aos 18 estados que já emitem o documento --Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás, Amazonas, Acre, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Maranhão, Sergipe e São Paulo.

No final de novembro, o governo prorrogou pela segunda vez o prazo para adaptação, que agora termina no próximo dia 11. Com os cinco novos estados, somente Amapá, Bahia, Roraima e Pará não vão ter aderido à nova carteira.

O novo RG mantém a separação dos campos de nome de registro e nome social e conta com o campo destinado para o "sexo", apesar de o governo ter dito no ano passado que abandonaria os pontos.