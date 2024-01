SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segurança pública de Guarujá, no litoral paulista, apreenderá caixas de som ligadas nas praias da cidade a partir desta segunda-feira (8).

Segundo o Código de Posturas Municipal, é proibido o uso de equipamentos sonoros na faixa de areia, jardins e calçadões. Até então, a rotina era de orientar e conversar, solicitando o desligamento do aparelho.

"A partir desta semana, porém, com reforço de policiais militares, da guarda municipal e da força tarefa de fiscalização, o som passará a ser apreendido, uma vez que existe sinalização da proibição em todas as praias, além da distribuição de panfletos informativos e orientação de fiscais", diz a prefeitura à reportagem.

Durante as festas de fim de ano (25 de dezembro a 1º de janeiro), Guarujá registrou 4.711 equipamentos emitindo ruídos nas praias de Guaiúba, Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada e Pernambuco. Todos foram desconectados.

No mesmo período, foram distribuídos 7.855 panfletos informativos ao longo das praias, orientando banhistas e ambulantes sobre as práticas proibitivas, com base em legislação municipal.

A cidade também veta animais, tendas e barracas, churrasqueiras e bicicletas em suas praias.