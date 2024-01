SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas da mesma família e um outro homem morreram em um acidente em uma rodovia em Catanduva (SP) na noite deste domingo (7).

Mãe, filha e neta, de idades entre 11 e 68, morreram após colidir com um carro. O homem do outro veículo, de 27 anos, também morreu no acidente.

O carro do homem bateu de frente com o carro da família após tentar uma ultrapassagem em local proibido. A colisão ocorreu na rodovia Comendador Pedro Montelone.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Delegacia Seccional de Catanduva solicitou perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal) para investigar.

