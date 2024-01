SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forte chuva colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção por volta das 15h desta segunda-feira (8). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, cinco pontos de alagamento foram registrados.

A força do vento derrubou a estrutura metálica usada na manutenção da marquise do Parque Ibirapuera. Ao menos quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas ao hospital Albert Einstein.

Uma das vítimas foi levada ao hospital com suspeita de ter fraturado uma costela e outra com contusão nos membros superiores. Outra pessoa teve escoriações e foi atendida pelos bombeiros.

Procurada, a Urbia, concessionária que administra o parque, informa que o local foi fechado para o público, às 16h, desta segunda após a tempestade com ventos fortíssimos que atingiram a região.

"O evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque", afirma a concessionária.

O Corpo de Bombeiros recebeu 123 chamados para quedas de árvores nos bairros de Moema, Itaim Bibi, Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista, Vila Maria, Pinheiros, Ipiranga e República. A corporação também registrou oito chamados para enchentes. Não há informações sobre vítimas.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados ventos de 77 km/h na zona sul.

No aeroporto de Congonhas, também na zona sul, por causa das rajadas de ventos e da chuva, quatro voos tiveram de ser cancelados, até às 16h15, e 14 foram desviados para outros aeroportos, segundo a concessionária Aena Brasil.

Alagamentos intransitáveis foram registrados na região central, na praça Quatorze Bis, na Bela Vista, e na zona leste, na avenida Itaquera. Na zona sul, as vias encheram na avenida Ibirapuera, dos Bandeirantes e República do Líbano.

A circulação de veículos no viaduto Santa Ifigênia, na região central, foi afetada pelo acúmulo de água que deixou apenas uma das pistas livre para os veículos.

O CGE previu instabilidades no tempo no início da tarde desta segunda em decorrência da combinação de calor forte a alta umidade. A Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde a manhã do último domingo (7).

A previsão que favorece o surgimento de nuvens que provocam chuva moderada a forte se mantém até o próximo sábado (13).