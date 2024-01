SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de São Paulo afirmam que ficaram sem luz após o temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (8).

A social media Petra Prado, 24, foi um deles. Ela, que mora no Tucuruvi, zona norte da capital paulista, ficou sem luz das 16h até às 20h30.

"Geralmente, tem um retorno mais breve. Mas, nos últimos tempos, tem rolado uns picos mesmo sem chuva, caindo e voltando", afirma ela que trabalha em casa.

A publicitária Mariana Santos, 32, que vive em Moema, está sem energia desde às 15h30. "Perdi reuniões, tive que parar de trabalhar. Espero que volte até amanhã de manhã senão vou ter que ir na casa de alguém tomar banho", afirma.

Ela disse que a luz chegou a voltar às 20h30, mas três minutos depois voltou a cair e até o momento, não retornou. "Eu mandei SMS e tentei registrar a queda de energia via aplicativo, mas pedem tanta informação que eu desisti de preencher."

A prefeitura afirma que a cidade tem 50 árvores sobre a fiação elétrica à espera da empresa para sua remoção.

"Até o momento, não há previsão de atuação da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital. Sem o desligamento da energia elétrica por parte da concessionária, fica impossibilitado o trabalho das equipes da prefeitura que estão nas ruas intensificando a remoção das árvores caídas para amenizar os transtornos à população", diz a gestão municipal por meio de nota.

Procurada, a Enel não informou quantas chamadas foram abertas após as fortes chuvas desta segunda. Em nota, a empresa afirma apenas que as fortes chuvas foram acompanhadas por rajadas de vento de até 76 km/h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

A Enel diz ainda que as chuvas atingiram parte da área de concessão da distribuidora, provocaram quedas de árvores, galhos e outros objetos sobre a rede elétrica e causaram interrupção no fornecimento de energia para alguns clientes.

A empresa afirma que as regiões mais impactadas foram norte, leste, oeste e a zona sul da capital.

O Corpo de Bombeiros recebeu até às 18h cerca de 200 chamados para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. Os chamados vieram, principalmente, dos bairros de Moema, Itaim Bibi, Bela Vista, Vila Mariana, Jardim Paulista, Vila Maria, Pinheiros, Ipiranga e República. A corporação também registrou 11 chamados para enchentes.

Veículos também acabaram atingidos por árvores na capital. Um deles bloqueou a saída do motorista na alameda Joaquim Eugênio de Lima, na região do Jardim Paulista, zona oeste. A outra ocorrência foi na alameda do Aicás, em Indianápolis, zona sul.

Alagamentos intransitáveis foram registrados na região central, na praça Quatorze Bis, na Bela Vista, e na zona leste, na avenida Itaquera. Na zona sul, as vias encheram na avenida Ibirapuera, dos Bandeirantes e República do Líbano.

No aeroporto de Congonhas, também na zona sul, por causa das rajadas de ventos e da chuva, quatro voos tiveram de ser cancelados, até às 16h15, e 14 foram desviados para outros aeroportos, segundo a concessionária Aena Brasil.

Cidades do interior também foram atingidas. Em Itupeva (a 71 km de São Paulo), um homem de 58 anos morreu após a queda de uma árvore.

Segundo a Defesa Civil estadual, a árvore caiu sobre um veículo no momento de desembarque do motorista, que foi atingido. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.