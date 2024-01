CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da antiga Aba Motors, em Embu das Artes, na noite desta segunda-feira (8). O incidente foi seguido por uma explosão. Até a madrugada desta terça-feira (9) não havia registro de vítimas.

Imagens capturadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento da explosão, que pôde ser observada de longe. As chamas e a fumaça atingiram elevada altura.

A edificação fica localizada na Av Hélio Ossamu Daikuara, na altura do número 100.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 17 viaturas e 40 agentes foram deslocados para a ocorrência. O registro foi feito por volta das 19h40.

Em uma das imagens é possível ver que moradores da vizinhança se assustaram com a explosão, que aconteceu a poucos metros de algumas das casas.

No local funcionava uma fábrica de tintas, que continha muito material inflamável. Os agentes seguem trabalhando no local durante a madrugada, e o rescaldo será informado assim que ocorrência for concluída.