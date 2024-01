SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Matheus de Almeida Martins acordou de um coma induzido após ser atropelado por um motorista embriagado em Peruíbe, litoral de São Paulo.

O jovem, de 18 anos, teve um edema cerebral e ficou por cinco dias em coma induzido. O edema afetou o sistema nervoso de Matheus, que também teve fraturas pelo corpo com a colisão.

Matheus perdeu os dentes e teve o rosto dilacerado com a batida. O pai, Alessandro de Almeida, conta que o para-choque do veículo rasgou a bochecha do jovem e que espera que uma cirurgia plástica possa ser realizada.

"Agradeço primeiramente a Jeová Deus, Jesus, os anjos por intervirem na vida do Matheus'', relatou o pai. Em breve, ele acredita que o filho possa ter alta do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande (SP).

Matheus andava de bicicleta junto com um amigo quando foi atingido na noite do dia 29 de dezembro. As imagens da câmera de segurança mostram o menino de ponta cabeça no vidro do painel dianteiro do carro.

O motorista, de 44 anos, atingiu Matheus e o amigo e estava embriagado, segundo a polícia. Em depoimento, ele disse não ter perdido a direção do veículo, mas afirmou que bateu em um dos jovens ao tentar desviar. O homem mora na capital paulista e estava em Peruíbe para as férias de final de ano.

A colisão aconteceu na avenida do Telégrafo, no bairro Guaraú. O motorista disse que estava indo buscar os filhos na praia e admitiu estar andando em velocidade superior à permitida no local.

Uma lata de cerveja foi encontrada dentro do veículo. Os policiais também apuraram que o licenciamento do carro estava vencido e foi apreendido em seguida.

O amigo do jovem, Kaiky Maciel Santiago, não sofreu ferimentos graves. Ele foi levado ao Pronto Atendimento de Peruíbe.

O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, apreensão de objeto e veículo.