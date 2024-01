SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O inspetor de qualidade Eduardo Pádua, 27, está desaparecido desde o último domingo (7), após a canoa em que ele estava virar no Lago Corumbá IV, em Abadiânia. O lago tem aproximadamente 90 metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, realizou o terceiro dia de buscas nesta terça-feira (9). Até o momento, o jovem não foi encontrado. As informações são da própria corporação.

Pádua foi visto com vida pela última vez no domingo (7). Na ocasião, ele foi até a lagoa para pescar com outras cinco pessoas, quando a canoa em que todos estavam virou.

Segundo os bombeiros, a canoa virou com todos os integrantes devido ao mau tempo. As cinco pessoas que estavam com Pádua conseguiram nadar até a margem do lago e sair da água, mas o jovem desapareceu.

Os bombeiros têm feito buscas na região, com o auxílio de mergulhadores profissionais. Entretanto, as condições climáticas adversas e a água turva, além da imprecisão sobre o local em que Eduardo Pádua se afogou, tem dificultado a operação, segundo a corporação.