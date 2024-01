SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa da chuva, por volta das 16h30 desta terça-feira (9), segundo informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

A marginal Tietê ficou intransitável por causa da água no sentido rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte das Bandeiras.

Também foi reportado risco de alagamento na marginal Pinheiros, segundo o órgão municipal.

De acordo com os bombeiros, a queda de um fio energizado atingiu duas pessoas em frente ao Hospital do Servido, na rua Pedro de Toledo, em Moema, zona sul. Uma delas teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e estava em estado grave até a publicação deste texto.

Uma das pessoas estava dentro de um veículo e outra passava pelo local na hora. A corporação, que enviou quatro viaturas ao local, aguarda a Enel para desligar a energia.

Às 16h45 foi registrada uma rajada de vento de 94 km/h no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte. Alguns telhas foram arrancadas do hangar do Comando da Aviação da Polícia Militar, onde ficam os helicópteros Águia. Segundo a PM, sem provocar prejuízos ás aeronaves. Não houve vítimas.

O alerta, que começou pelas zonas norte e oeste, ocorre pela segunda tarde consecutiva, enquanto a cidade ainda se recupera dos estrados provocados pela chuva e pelas rajadas de vento na tarde de segunda (8), quando os bombeiros disseram ter recebido cerca de 290 chamados para queda de árvores.

Somente entre a meia-noite e 17h55 desta terça, a corporação havia registrado 155 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo, e uma para desabamento.

Algumas árvores caíram na região central da cidade. Ao menos uma grande tomou toda a via na alameda Dino Bueno com a Eduardo Prado.

Por causa da queda de árvores em sequência, paulistanos relataram estar há mais de 25 horas sem energia elétrica.

A tempestade de segunda-feira também derrubou uma estrutura metálica usada na manutenção da marquise do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, e deixou quatro pessoas feridas.

O parque, que teve de ser fechado, foi reaberto na tarde desta terça. Os feridos na queda da estrutura foram encaminhados ao hospital Albert Einstein. Uma das vítimas foi levada ao hospital com suspeita de ter fraturado uma costela e outra com contusão nos membros superiores. Outra pessoa teve escoriações, sendo atendida pelos bombeiros.

Em todo o estado na segunda, a tempestade provocou a morte de um homem (em Itupeva, a 71 km da capital) e o cancelamento de voos.