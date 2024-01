SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas de terça-feira (9) deixaram transtornos em São Paulo. Árvores caídas sobre fios e postes, falta de energia elétrica e semáforos inoperantes atrapalham o paulistano na manhã desta quarta (10).

A avenida Washington Luís, que liga o centro à zona sul, tem lentidão em razão de uma grande árvore caída no sentido bairro. Técnicos da prefeitura trabalham para retirá-la do local.

No entorno do parque Ibirapuera, também na zona sul, a calçada e alguns trechos da avenida República do Líbano estão ocupadas por árvores e galhos caídos. Muitos estão apoiados nos fios de energia.

Parte do gradil também foi danificado pelas árvores caídas ?o Ibirapuera está aberto para os frequentadores.

Um prédio residencial com cerca de cem moradores e uma clínica médica nas proximidades do parque estão sem energia. "Estamos no escuro desde as 17h de ontem. A geladeira já descongelou", diz Fátima Albuquerque, 55.

Na rua da Gama, ainda nos arredores do Ibirapuera, a situação é mais dramática. Os moradores relatam estar sem energia desde segunda (8), após queda de árvore. Funcionários da Enel estiveram no local, mas disseram que a poda de árvores é responsabilidade da administração municipal.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria das Subprefeituras, afirma que desde o dia 1º de novembro de 2023 foram podadas 22.192 árvores e removidas outras 2.188 em toda a cidade. "Vale ressaltar que as podas e remoções ocorrem por diversos motivos, não necessariamente devido a acidentes ou interferências em fiações elétricas", diz a nota.

Segundo a prefeitura, cabe à Enel, responsável pelo abastecimento de energia na capital, retirar as árvores sobre fios e postes. Não há previsão para isso. A empresa disse à Folha ter mais de 800 equipes de manutenção nas ruas.

Na rua Maria Figueiredo, no Paraíso, moradores passam pelo mesmo transtorno. Uma árvore derrubou um poste, interrompendo a distribuição elétrica desde as 16h de terça.

O temporal atingiu a operação de semáforos na cidade. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), há 19 cruzamentos com equipamentos apagados. A companhia afirma que agentes monitoram o trânsito em alguns trechos.

Apenas nas regiões norte e central a reportagem contou seis semáforos inoperantes.

SP TERÁ TEMPESTADES DIÁRIAS ATÉ SÁBADO (13)

Pancadas de chuva devem ser diárias na cidade ao menos até o próximo sábado (13). A previsão indica clima quente e alta umidade, o que favorece a formação de tempestades.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima deve chegar a 34ºC na capital paulista nesta quinta (11). Nos dias seguintes, o clima arrefece e os termômetros não devem ultrapassar 28ºC, mas sempre com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.