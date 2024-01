SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 29 anos morreu ao perder o controle da direção e carro capotar em uma estrada em Presidente Alves, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (9).

Veículo invadiu canteiro central e bateu em uma canaleta de escoamento de água. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Laís Cristina Agostinho Xavier dirigia no sentido da pista que ia de Lins a Bauru na rodovia Marechal Rondon.

Com a força do impacto, o carro capotou e atravessou toda a via no sentido contrário. Os motivos para a perda de controle da direção ainda são desconhecidos.

A motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que policiais foram ao local da ocorrência após o capotamento e encontraram uma equipe de resgate que já havia constatado a morte de Laís.

Animais que estavam com a condutora no carro também morreram. Ela estava acompanhada de dois gatos e um cachorro.

A polícia pediu ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal) para investigar o caso. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.