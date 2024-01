SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lewandowski ?substitui Dino no Ministério da Justiça, brasileiro sequestrado no Equador é resgatado, servidores ameaçam greve no Banco Central outras notícias para começar esta quinta-feira (11).

GOVERNO LULA

Lewandowski será o substituto de Dino no Ministério da Justiça de Lula. Ex-presidente do STF definiu detalhes do anúncio em reunião nesta quarta-feira.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Governo Lula declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio na Corte de Haia. Anúncio foi feito após reunião com embaixador da Palestina no Brasil; ação da África do Sul acusa Tel Aviv de crimes em Gaza.

AMÉRICA LATINA

Após 'lua de mel', mercado argentino dá choque de realidade a Milei. Queda de títulos, enfraquecimento do peso e frustração com leilões de dívida dão banho de água fria nos planos do presidente.

AMÉRICA LATINA

Dia de terror provoca pânico e leva blindados às ruas do Equador. País está sob estado de exceção, e presidente reconhece 'conflito armado interno'; ao menos 13 pessoas morreram.

AMÉRICA LATINA

Brasileiro sequestrado no Equador é resgatado pela polícia. Thiago Allan Freitas havia sido raptado quando ia a uma concessionária de carros; criminosos pediam resgate.

JUSTIÇA

Fachin anula condenação de ex-tesoureiro do PT a 24 anos de prisão na Lava Jato. Ministro do STF enviou caso de João Vaccari para análise da Justiça Eleitoral.

ELEIÇÕES 2024

Chapa Marta-Boulos reforça polarização Lula-Bolsonaro na eleição em São Paulo. Presidente e aliados exploram ligação de Nunes com bolsonarismo e buscam reeditar disputa de 2022.

ESPORTE

Corinthians encontra câmeras e microfones escondidos na sala da presidência. Nova administração diz que não se surpreende com o caso; ex-presidente 'repudia qualquer insinuação'.

CHUVA

Nunes chama presidente da Enel de 'mentiroso' e diz que vai à Justiça por falta de luz em SP. Prefeito questiona informação de que empresa teria 800 caminhões em serviços de reparos nesta quarta (10); OUTRO LADO: concessionária diz que apura o caso.

CONCURSO PÚBLICO

Governo divulga detalhes do 'Enem dos Concursos' com inscrições por até R$ 90. Provas serão aplicadas em 220 cidades; inscrições começam em 19 de janeiro.

RIO DE JANEIRO

Mãe de menino desaparecido no Rio rejeita tese de afogamento: 'Davi está vivo'. Testemunhas afirmam ter visto o garoto de 6 anos entrar no mar, e polícia descarta que criança tenha sido levada por turistas com quem conversou.

SAÚDE

Chocolate amargo diminui fissura por cigarro em quem está tentando parar de fumar, diz estudo brasileiro. Pesquisadores acompanharam pacientes que consumiram chocolate 70% durante 30 dias e não ganharam peso no período.