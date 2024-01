SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, na zona oeste de São Paulo, obrigou pacientes, acompanhantes e funcionários a deixarem o local às pressas na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, há fumaça no local, mas sem focos de incêndio. Os bombeiros fazem uma varredura no hospital para identificar se há fogo em algum ponto da unidade.

Pacientes em macas, cadeiras de rodas e vestindo roupas hospitalares foram levados para o lado externo da unidade de saúde.

Muitas pessoas ficaram com medo da situação sem saber exatamente o que estava acontecendo. E assustadas com o cheiro de queimado muito forte no local.

Não há informações de feridos e ambulâncias estão removendo pacientes para outras unidades.

Segundo os bombeiros, a área de UTI não foi afetada.

O hospital São Luiz, que pertence à Rede D'or, foi procurado na manhã desta quinta, mas ainda não se pronunciou a respeito do incidente.