SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, na zona oeste de São Paulo, obrigou pacientes, acompanhantes e funcionários a deixarem o local às pressas na manhã desta quinta-feira (11).

Uma paciente de 94 anos sofreu uma parada cardíaca durante o evento e morreu.

"Lamentamos o falecimento da paciente e estamos prestando toda a assistência aos familiares", afirmou o hospital em nota.

Segundo o hospital, uma pane em equipamento eletrônico acabou gerando fumaça, o que afetou o funcionamento de duas unidades de terapia intensiva.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve fumaça no local, mas sem focos de incêndio. Os bombeiros fizeram uma varredura no hospital para identificar se havia fogo em algum ponto da unidade.

Segundo a corporação, foi realizada ventilação no local. No total, quatro viaturas dos bombeiros foram utilizadas na ocorrência. O foco já foi debelado.

Pacientes em macas, cadeiras de rodas e vestindo roupas hospitalares foram levados para o lado externo da unidade de saúde.

Muitas pessoas ficaram com medo da situação sem saber exatamente o que estava acontecendo. E assustadas com o cheiro de queimado muito forte no local.

"Por absoluta precaução e cumprindo todos os protocolos de segurança, 47 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares. O evento está sendo devidamente investigado e a Rede D'Or segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes", afirmou ainda o hospital.