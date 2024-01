SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os passageiros e o piloto do helicóptero que desapareceu em São Paulo não sobreviveram à queda. A aeronave foi encontrada nesta sexta-feira (12), após 12 dias de buscas.

Três passageiros e o piloto estavam a bordo da aeronave e morreram na queda. A causa da morte só será esclarecida após perícia, explicou a Polícia Militar.

"Infelizmente, queria dar uma notícia diferente. Mas todos estão mortos. Foram identificados quatro corpos na aeronave", disse o coronel Ronaldo de Oliveira, comandante da aviação da PM.

Os corpos serão encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal). A perícia da Polícia Civil está no local onde os destroços foram encontrados.

QUEM ERAM OS PASSAGEIROS?

Os passageiros eram Luciana Rodzewics, 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20 anos, e Raphael Torres, 41 anos, amigo da família. Foi Raphael quem as convidou para o passeio bate e volta, segundo Silvia Santos, irmã de Luciana.

O piloto foi identificado como Cassiano Tete Teodoro. O UOL tenta contato com a empresa responsável pela aeronave e o espaço segue aberto para manifestações.

A aeronave foi encontrada em Paraibuna, no interior do estado, após 12 dias de buscas. Ele foi encontrado pelo Águia 24, da PM. Militares desceram de rapel para verificar destroços.

Helicóptero fez pouso de emergência antes de desaparecer. Mensagens às quais o UOL teve acesso mostram que Letícia enviou imagens e relatou a situação ao namorado. Ele questionou onde o helicóptero estava, ao que a jovem respondeu: "Sei lá, amor. Tô parada no meio do mato."

CÂMERAS REGISTRAM VOO E ANTENA CAPTOU SINAL DE CELULAR

Câmeras de monitoramento na rodovia dos Tamoios registraram imagens que podem ser do helicóptero na altura do quilômetro 58, às 14h07, no dia 31 de dezembro. Em nota, a Concessionária Tamoios confirmou que forneceu nesta quinta-feira (11) vídeos de suas câmeras de monitoramento para a polícia.

Uma antena captou sinais do aparelho celular de um dos passageiros. A região foi a mesma onde outro celular havia sido localizado anteriormente. A SSP não informa, porém, de quais passageiros são os sinais.

Os aparelhos dos outros dois passageiros, no entanto, não tiveram sinais de atividade. Isso indica, segundo a polícia, que estejam desligados.

PASSAGEIRAS GRAVARAM VÍDEOS COM CÉU NUBLADO

Luciana gravou um vídeo mostrando a decolagem e início do voo, ainda em São Paulo. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais dela.

Letícia também gravou um vídeo mostrando o mau tempo. Ela enviou a imagem e mensagens ao namorado por volta de 14 horas do dia 31 de dezembro relatando que estava "perigoso", com "muita neblina" e que, por isso, voltariam para a capital.

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo estava negada.

