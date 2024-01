SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vagão do Metrô do Distrito Federal pegou fogo no fim da manhã desta sexta-feira (12).

Não havia passageiros no momento do incidente. O Metrô do DF, em nota, não mencionou outros possíveis feridos.

Fogo foi controlado. O incêndio ocorreu em um trem que era recolhido para o pátio de manutenção de Águas Claras. O Corpo de Bombeiros atua no local.

A circulação de trens está suspensa. As estações estão abertas e aguardam a equipe técnica liberar a via, diz o Metrô. Não há estimativa de horário para que os serviços sejam normalizados.