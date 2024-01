RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um carro e um ônibus de turismo, na BR-116, em Minas Gerais, deixou oito mortos. Seis morreram no local da batida, ocorrida na tarde de sexta (12), e outras duas vítimas em hospitais.

O acidente ocorreu perto das cidades de Campanário e Pescador, na região do Vale do Rio Doce. O local do acidente fica a cerca de 70 quilômetros de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

O tenente dos bombeiros Alonso Vieira, comandante da 2ª companhia de Teófilo Otoni, afirmou que testemunham descreveram a colisão.

"O acidente ocorreu por volta das 15h. A dinâmica, segundo testemunhas, é a de que teria saltado uma peça do carro Chevrolet Veraneio. O motorista perdeu o controle, invadiu a contramão, atingiu o ônibus, que caiu de uma altura de dez metros", afirmou o oficial.

Ainda de acordo com o tenente, quando os bombeiros chegaram ao local encontraram três vítimas presas às ferragens. "A maioria das vítimas já tinha sido transportada por terceiros. Encontramos o motorista e o ajudante presos nas ferragens e fizemos o resgate. Uma mulher foi retirada morta", contou.

Entre os mortos no ônibus também estava um bebê de quatro meses. Já no carro foram encontrados mortos um homem, duas mulheres e uma criança de cinco anos. O coletivo da empresa Transminas transportava 43 passageiros que havia saído da cidade Novo Cruzeiro, interior de Minas, com destino à cidade de Piracicaba, interior de São Paulo.

Procurada, a empresa afirmou que recebeu com pesar a notícia do acidente e presta assistência às vítimas, com uma equipe no local do acidente, no IML (Instituto Médico Legal) de Teófilo Otoni para a liberação dos corpos e o seguro está responsável pelo translado dos corpos e funeral.

Ainda de acordo com os bombeiros, outros feridos foram socorridos por populares e levados para três cidades diferentes. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas, até a publicação desse texto, não obteve a identificação dos mortos.

Acidentes na Bahia

Nesta semana, um ônibus que partiu do Distrito Federal com destino à Bahia tombou na noite de terça (9) em trecho da BR-430, no município de Caetité (BA), sudoeste do estado, deixando 29 feridos.

Na noite de domingo (7), um acidente envolvendo outro ônibus e um caminhão em trecho da BR-324, na altura da cidade de São José do Jacuípe (BA), deixou 24 mortos e seis feridos. Os dois veículos bateram de frente. A maior parte das vítimas era de moradores de Jacobina (BA) que voltavam de viagem de fim de semana ao litoral em Camaçari (BA).