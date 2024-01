SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de sexta-feira (12) voltaram a causar transtornos com alagamentos, transbordamentos de córregos e queda de árvores. Um homem morreu em São Bernardo do Campo e uma criança foi encontrada morta depois de desaparecer em uma enchente em Juquitiba, segundo o Corpo de Bombeiros.

Em Juquitiba, durante a madrugada, houve enchente na estrada das Marrecas, no bairro Justos, e, segundo os bombeiros, moradores da região avisaram que uma criança de seis anos foi levada pela correnteza e desapareceu.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi por volta das 3h30. A criança estava em uma caminhonete com o avô, que não teve a identidade e idade reveladas, segundo informações da Delegacia de Juquitiba, quando o veículo foi arrastado pela correnteza para um córrego que passa pelo local. A criança ficou presa no veículo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o avô, que dirigia a caminhonete, não percebeu o volume de água cobrindo a estrada e, quando cruzou o local, o veículo foi arrastado para dentro do córrego.

O avô conseguiu abrir a porta e se agarrar às plantas, mas não conseguiu chegar até o neto. Algumas horas depois, ele viu um veículo pela estrada e pediu ajuda. A criança foi retirada da água, e os bombeiros acionados para resgatar o corpo. Os oficiais confirmaram, por volta das 11h40, que a criança havia morrido.

O caso foi registrado como morte suspeita/acidental na delegacia de Juquitiba, que aguarda os laudos do IML (Instituto Médico Legal).

Outra ocorrência com morte foi registrada em São Bernardo do Campo. Houve deslizamento de terra nos fundos de uma residência, na rua Odair Vieira, no bairro Riacho Grande, por volta das 23h, em decorrência da forte chuva. O material atingiu o quarto do fundo onde estava a vítima, que foi soterrada. O homem não teve a identidade divulgada.

Três viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte ainda no local.

Após vistoria técnica, diz a Defesa Civil, a residência foi interditada preventivamente, deixando duas pessoas desalojadas. Elas foram abrigadas na casa de parentes.

Uma nova vistoria será feita neste sábado, visto que outras seis residências estão em risco devido ao deslizamento.

Em São Paulo, houve pontos de alagamentos e um foi veículo levado pela enxurrada. Por volta das 2h20, vítimas foram retiradas de dentro do veículo. Os bombeiros dizem ter recebido a informação de que outro carro, com uma pessoa dentro, teria sido atingido pela água. Até o momento, porém, nada localizado, e as buscas continuam.

Os bombeiros contabilizaram, até às 9h deste sábado, 49 chamadas para quedas de árvores em Pirituba, Jaraguá, Osasco, Campo Grande, Jaçanã, e Vila Prudente. Além de 30 solicitações para enchentes em

Itapecerica da serra, Carapicuíba, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Parelheiros, e Grajaú.

Na capital paulista, até às 7h desse sábado, foram registradas 39 quedas de árvores, segundo a prefeitura, sendo 15 na região central, 8 na zona sul, 7 na zona leste e 9 na zona norte.

Também houve chamados para cinco desabamentos e um deslizamento, sem registro de feridos.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) contabiliza quatro semáforos fora de funcionamento em decorrência da chuva, e outros 20 com outras falhas.

AEROPORTO DE CONGONHAS SUSPENDE POUSOS

O aeroporto de Congonhas teve as operações de pouso suspensas entre 6h21 e 7h44 deste sábado por conta das condições meteorológicas e da inoperância temporária de um equipamento chamado localizer, que auxilia a navegação da torre de controle, sob gestão do Comaer (Comando da Aeronáutica), segundo a concessionária Aena.

As decolagens não foram afetadas. Até às 11h45, houve 25 voos cancelados e cinco alternados para outros aeroportos. À tarde, as operações de pouso e decolagem ocorriam normalmente.