RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pediu na manhã deste domingo (14) para que a população carioca fique em casa e evite deslocamentos, já que a cidade foi alvo de fortes chuvas neste final de semana.

O alerta foi direcionado principalmente para a zona norte, área mais impactada pelos temporais na capital. Municípios da região metropolitana também registram transtornos. O temporal causou mortes no estado.

"O que a gente pede é que as pessoas, especialmente dessa área da cidade [zona norte], evitem se deslocar. A avenida Brasil [está] interditada, ou seja, não força a mão, não força ficar passando em área alagada. Você coloca em risco a sua vida, atrapalha os agentes públicos. A previsão é de menos chuva ou chuva mais fraca hoje", afirmou Paes em vídeo divulgado às 7h40.

No final da manhã, o COR (Centro de Operações Rio) anunciou a liberação total do trânsito na avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, após o alagamento registrado na altura de Irajá.

"Apesar da liberação das pistas, a Prefeitura do Rio reitera o pedido para que o cidadão evite se deslocar pela cidade", afirmou o COR.

A capital entrou no estágio 4 do monitoramento de riscos divulgado pelo órgão --a escala vai até 5. Isso significa que a recomendação é para que a população evite deslocamentos e fique em locais seguros.

Além de interditarem o trânsito em um trecho da avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, os alagamentos também fecharam estações de trem e metrô. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na zona norte, ficou sem energia elétrica. As chuvas inundaram o subsolo da unidade de saúde.

Outro impacto foi a suspensão de concursos públicos. A Prefeitura do Rio anunciou que as provas dos processos seletivos Acadêmico Bolsista e Projeto Acolher, que aconteceriam neste domingo, foram adiadas devido às chuvas. Novas datas devem ser divulgadas em breve.