SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e ex-deputado Alexandre Frota compareceu ao velório de Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, e da filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, mortas na queda do helicóptero que partiu de São Paulo no dia 31 de dezembro com destino a Ilhabela.

O ex-deputado se envolveu nas buscas pelos destroços da aeronave na sexta-feira (12), quando a Polícia Militar confirmou que havia localizado o local da queda em área de mata densa, em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

"Ele não é amigo da família, mas o Datena viu nosso desespero e pediu para ele nos ajudar. A gente foi no carro dele até Paraibuna. Ele entrou na mata, com facão na mão, para nos ajudar a tentar encontrar o local dos destroços", explicou Silvia Santos, irmã e tia da duas passageiras.

Frota chegou ao velório às 15h, comprou flores vermelhas, abraçou Neusa Santos, mãe e avó das vítimas. Ele não falou com a imprensa.

Nas redes sociais, ele divulgou vídeos afirmando que estava auxiliando nas buscas.

O velório das duas passageiras estava previsto para acontecer do meio-dia às 16h. Mas teve seu início adiantado para pouco antes das 11h30 e também vai terminar mais cedo, por causa do tempo em que ficaram em decomposição na mata.