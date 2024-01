SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) reconheceu a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro por causa das chuvas.

A portaria acelera a liberação de recursos federais. O dinheiro pode ser usado para a compra de alimentos e água potável, por exemplo. O texto foi publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

O governo deve antecipar o pagamento do Bolsa Família para beneficiários que moram em áreas de risco. A informação é do ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

O presidente Lula conversou com prefeitos de municípios afetados pela chuva, incluindo Eduardo Paes (PSD) e Waguinho (Republicanos), de Belford Roxo.

O temporal no estado do Rio deixou pelo menos 12 mortos e uma pessoa está desaparecida. O governador Cláudio Castro (PL) interrompeu férias com a família em Orlando (EUA) após críticas da população e da classe política.