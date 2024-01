SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Idosos foram resgatados de um asilo clandestino machucados e com fome no domingo (14), em Ponta Grossa (PR).

Nove idosos foram encontrados na casa, informou o delegado Romeu de Melo. Eles tinham hematomas pelo corpo, sinais de desidratação e alguns nem sabiam em qual cidade estavam.

As vítimas foram localizadas após uma das idosas conseguir fugir do local e gritar por socorro pela rua. Um morador da região acionou a Polícia Militar. A mulher contou ao homem que foi colocada no asilo clandestino pela filha e que era agredida constantemente.

Uma das mulheres responsáveis pelo local ainda conseguiu trazer a idosa de volta para casa. No local, ela teria sofrido mais agressões.

A responsável pelo asilo e uma outra mulher que a ajudava negaram as agressões. Primeiramente, uma delas teria dito que seria parente dos idosos, até que as duas admitiram que as famílias pagavam R$ 1,5 mil por cada idoso. A Polícia Civil não detalhou se o pagamento era feito mensalmente.

Equipes médicas, de assistência social e da vigilância sanitária foram acionadas. "Eram 14h30 e eles [idosos] nem tinham almoçado. Dormiam em colchões no chão", disse o delegado.

As duas mulheres foram presas em flagrante. Os idosos foram encaminhados para unidades de assistência social.